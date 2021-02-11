連續8天增逾300 台擬延三級警戒 前衛生署長：今波已受控 料月底日增回落個位數

本土增334宗 修正256宗

中央社報道，陳時中昨日在記者會上表示，昨日新增334宗本土個案。個案分佈以新北市177宗最多，其次為台北市99宗；另有256宗「校正回歸」（修正）個案。本土確診個案中，萬華活動史相關有200宗、茶藝館相關34宗，關聯不明和疫調中的有206宗。經過校正，自5月17日起，台灣已連續8天新增本土確診均超過300人。

增6死亡 兩人歿後確診

新增的6宗死亡個案中，其中一名60多歲男性有萬華區活動史，目前未掌握其就醫紀錄，他於22日被發現死亡後，23日才採檢證實確診。另一60多歲女性，有糖尿病、慢性B型肝炎等慢性病史，5月21日有肌肉痠痛、呼吸困難、肺炎等症狀，21日採檢，22日死亡，23日確診。另增5宗境外輸入，均持有搭機前3日內的陰性報告。

因應島內新冠肺炎疫情升溫，基隆市長林右昌昨稱，強烈建議中央延長全台3級警戒。行政院院長蘇貞昌於疫情會議稱，全國3級警戒及防疫措施需否延長，需參考指揮中心專家小組意見評估。陳時中在記者會表示，透過校正回歸呈現疫情真實面，15日至17日為本次疫情高峰期，全台3級警戒暫時維持至5月28日，他證實經專家建議正研延長。

不過，曾任衛生署長的涂醒哲於前日（23日）在facebook稱，這波疫情已經得到控制，「五月底應該可以達到每日本土案例個位數」。他表示，根據發病日統計的疫情流行圖可得知，由5月初開始，以等比級數的流行曲線往上攀升，到15日至17日達到高峰，18日以後每天明顯減少，到22日發病人數不到50人，未來幾天會增加於22日發病但較遲求診的病人確診，但整體下降趨勢明顯。涂醒哲的言論隨即掀起民眾熱議。

（綜合報道）

（抗疫新階段）