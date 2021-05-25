袁隆平長沙告別式 悼念人龍延綿6公里

澎湃新聞報道，繼前天全國各地逾萬民眾自發到長沙悼念後，昨早前往送別袁隆平的民眾仍絡繹不絕，殯儀館外排起五、六公里長龍。很多人手持鮮花，神情凝重，靜靜排隊等候進入群眾悼念廳。有外地民眾輾轉搭乘火車、飛機連夜趕到長沙，有人通過委託志願者和外賣員送花到殯儀館。殯儀館門外的草地放滿民眾獻上的鮮花，其中夾雜幾束金色的稻穗。

湖南眾高官到場致哀

《湖南日報》報道，舉行告別式的銘德廳正廳上方懸掛黑底白字橫幅「沉痛悼念袁隆平同志」，橫幅下方是袁隆平的遺像。袁隆平的遺體安放在鮮花翠柏叢中，身上蓋着中國國旗。湖南書記許達哲、省長毛偉明等湖南現任或前領導人在哀樂聲中緩步走到袁隆平的遺體前肅立默哀，向遺體三鞠躬，並與袁隆平親屬握手慰問。

此前，國家主席習近平等國家領導人亦向袁隆平逝世表示悼念，並提前送花圈。習近平高度肯定袁隆平為中國糧食安全、農業科技創新、世界糧食發展作出的重大貢獻。

掀青年追思潮

中新社發表題為「全民悼『雜交水稻之父』 彰顯社會主流價值觀回歸」的文章表示，連日以來，袁隆平的逝世引發全民，尤其是年輕人，在互聯網、雨中街頭、大學校園中的追思熱潮，與他的「大愛、付出和科研精神」密不可分。文章引述華中師範大學社會福利研究中心主任梅志罡稱，「說明他們（年輕人）開始真正明白國家振興、民族興旺靠的是袁隆平院士等科學家們的艱苦奮鬥，是人生觀、價值觀的一種回歸和一種寶貴的社會風向標。」