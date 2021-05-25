新華社提4質疑 斥主辦方安全管理不足

未強制保暖裝備

最險要處無補給站

新華社文章首先質疑，天氣預報為何未能有效發揮預警作用，指當地氣象局前一天曾作「大風藍色預警」，但無做出正確預判。其次，對於賽道保障、補給站設置問題，文章指出，此次比賽沒有將衝鋒衣等作為強制裝備，又引述北京體育大學專家布和稱，沒保暖裝備的選手遭遇極端天氣就會措手不及；按照預定計劃，選手晚上才到達補給站，最險要的地方又沒有其他補給站，並不合理。

文章又質疑主辦方未及時叫停比賽，應急救援預案及救援能力也不足夠。中國應急管理學會體育賽事活動與安全工作委員會副主任委員李聖鑫對此表示，對越野馬拉松這類具極限運動特點的賽事，應有暫停或中止比賽的預案，同時必須加強對救援預案的賽前審查。

中紀委亦發文稱極端天氣「不可控」，但高風險運動項目管理監督「不能失控」，要求徹查責任，給遇難者和公眾一個交代。

體育總局召緊急會議

促加強賽事安管

《中國體育報》報道，國家體育總局局長苟仲文前晚在會上承認，原有以行政管理體系為主導的管理模式，難以適應新形勢下的監管任務要求，工作存在問題和不足。苟仲文表示，要做好近期重大賽事的安全風險防範工作，各部門要負責、有針對地制定安全工作方案和應急預案，建立「熔斷機制」。