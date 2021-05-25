甘肅跑賽慘劇 牧羊人巧遇連救6選手 接進窰洞生火取暖 助尋信號報案求救

《中國青年報》報道，微信名為「小晏香香」的選手此前有多次參加同級別越野賽經驗，她在這次比賽穿上長袖長褲、衝鋒衣，又準備葡萄糖和鉀片等藥品，賽前曾擔心會中暑，沒想到卻遭遇極端天氣。

常赴周邊放羊 窰洞置有衣服乾糧

高海拔地區的低溫及突然的大風大雨和冰雹，很快令「小晏香香」無法站立，她與同行跑友互相拉住抵擋大風，之後與其他3名選手集合。當時手機信號已中斷，眾人慢慢探路，直至發現景泰縣常生村49歲村民朱克銘所在的窰洞。

朱克銘是牧羊人，當天如常上山放羊，因下雨來到窰洞暫避。因常在周邊區域放羊，他此前在窰洞裏放了衣服、被褥和乾糧。朱克銘將眾人帶到洞中，並生了幾堆火，當時已有一人抽搐。

洞外候援睹倒地跑手 再救一命

隨後，朱克銘跑到有信號的地方撥打景區救援熱線，之後多次到洞外觀望救援隊的行蹤。一次眺望時，他又發現另一名失溫倒地的選手，並將其救回。據「海報新聞」報道，這名選手是當時比賽跑到前六名的資深跑手張小濤。他當天因失溫多次摔跤，在最後一次倒地、完全昏迷之前用保溫氈將自己包裹起來，並按下GPS追蹤器的SOS求救。

張的運動手表顯示，他在33公里處停留了兩個多小時直至被救。「窰洞裏有火，我的濕衣服也被脫了下來，還有一牀被子裹在我身上，又過了一個小時左右，我才醒了過來。」張小濤說，「我能在那昏迷兩小時還能獲救，我覺得就是一個奇蹟。」但比賽時與他擦肩而過前六名跑手的其餘5人，包括內地超跑「一哥」梁晶、殘運會冠軍黃關軍在內，都不幸遇難。

窰洞中的6名選手逐漸恢復體力，其後被救援人員帶回安全地點。另外有選手稱，在獲救途中，見到很多村民帶着被子去救人，為此感動。張小濤等人均表示要感謝朱克銘，張準備先回家報平安，再帶家人來好好當面感謝。

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