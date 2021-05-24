習讚貢獻重大 袁隆平今辦告別式

託湖南書記看望遺屬

袁隆平上周六下午1時07分在湖南長沙逝世，享年90歲。《湖南日報》報道，湖南書記許達哲昨日受習近平委託，專程看望袁隆平的家屬，轉達習近平對袁隆平的深切悼念和對其家屬的問候。習近平要求廣大黨員、幹部和科技工作者向袁隆平學習，「學習他以祖國和人民需要為己任，以奉獻祖國和人民為目標，一輩子躬耕田野，腳踏實地把科技論文寫在祖國大地上的崇高風範」。

「新湖南App」報道，從袁隆平家屬處獲悉，按袁隆平喪事從簡的遺願和當前防疫要求，長沙明陽山殯儀館昨日未安排接待群眾到館內悼念。不過，「澎湃新聞」報道，從22日晚已有大批長沙民眾在殯儀館通宵等候獻花，至昨日上午仍有上萬人。「上游新聞」報道，昨早9時，明陽山殯儀館周邊約一公里路口已實施交通管制。

不設公眾弔唁

民眾排長龍館外獻花

目前明陽山殯儀館銘德廳已佈置完畢，袁隆平遺像懸掛大廳正中央，大廳周圍擺滿花圈。現場哀樂聲聲，手捧鮮花的市民舉傘排起數百米長隊。

「今天帶着一家人都過來了，是讓他（孩子）感受一下，傳承這種家國情懷。」長沙市民李先生說，其父輩忍受過大饑荒，刻骨銘心，是袁老先生的貢獻讓國民擺脫飢餓。上班族李女士說：「生前沒有見過袁老，希望死後能送他一程。」