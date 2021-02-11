台單日6死新高 本島剩台東未失守 「校正」170宗續惹質疑 當局：簡化通報程序解決

嘉義失守 台北31確診者失聯

中央社報道，指揮中心昨日公布，新增290宗新冠確診，分別為287宗本土及3宗境外輸入，本土病例分佈續以新北市142宗最多，其次為台北市的77宗。台北市警局表示，接獲衛生局通知，90名確診者因填寫資料不完整，例如地址不正確、字迹難以辨識，未能聯絡，截至昨日尋回59人。此外，全台昨「校正回歸」新增170宗，分佈於5月16至22日，且增加6宗死亡個案，累計一周內10人染疫逝世。

6宗死亡個案為5男1女，介乎50多至80多歲。其中一名患高血壓的六旬男子，被同事發現因昏迷沒準時上班，送醫搶救不治，於死後檢測確診。其餘5名個案都是院內病逝。

過去一直無疫情的嘉義縣及市昨亦出現首宗確診，其一個案為60多歲男子，與台南市一確診個案為同事。目前台灣本島僅剩台東未有確診。《聯合報》報道，之前無疫情的南投縣從21日至昨天已連續3天出現確診，昨天錄得8宗，包括5宗與台北萬華茶藝館有關案例，全是從台北到南投的萬華茶藝館或KTV女侍。

「首聞校正回歸」 柯文哲質疑涉失職

對於前日和昨日分別增加400宗和170宗的「校正回歸」本土病例，指揮中心稱未來幾天還會有個案需「校正回歸」。台北市長柯文哲昨日敦促當局公布計算方法，稱自己曾為醫學院教授「也是第一次聽到（校正回歸）」，教科書也查不到，質疑校正回歸是中央還是地方政府權責延遲。

指揮中心副指揮官陳宗彥則在昨日的全台防疫會議後表示，會上討論到現行通報採檢結果流程，中心已向各縣市政府就此再作說明，同時正與健保署合作簡化流程，希望從檢驗端、醫療院所端、病人端等都能簡化程序，預計填寫項目可從28項減至8項，以利快速回報、傳遞檢驗結果。

位處本島以外的澎湖縣，縣長賴峰偉昨呼籲已外遊居民「暫緩返鄉」，以免「返鄉潮」讓澎湖「淪陷」。

（綜合報道）

（抗疫新階段）