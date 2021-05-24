內地超馬「一哥」殘運冠軍同罹難

【明報專訊】在甘肅白銀百公里馬拉松越野賽遇難的頂尖跑手，包括中國超馬紀錄保持者梁晶、2019年全國第十屆殘運會暨第七屆特奧會田徑馬拉松男子全程馬拉松聽力障礙組冠軍黃關軍。梁晶2018年曾來港參加「香港100」越野賽，當時他以首名衝線，惟他涉搶路人水瓶補給違規，被取消成績，梁晶當時稱與路人有溝通誤會。
梁晶曾來港參賽 涉搶水被DQ
綜合九派新聞和澎湃新聞等報道，救援隊昨晨在當地一民居發現梁晶，其器官衰竭、已無生命迹象，終年31歲，梁晶家人及教練魏普龍已趕赴當地。梁晶在微信朋友圈發布最後一則帖文是22日早上8時20分，提及比賽中遇到沙塵暴，並稱風有些大。梁父梁宏稱，接到兒子遇難消息後腦子嗡嗡的，沒法相信。
梁晶生於1990年，與妻子育有一名約兩三歲的女兒。他2012年起接觸馬拉松，2018年1月28日來港參加「香港100」越野賽，以9小時28分35秒首名衝線，不過他涉兩度強搶路人水瓶補給，被大會取消比賽成績。
黃關軍跑友：他生活艱苦 比賽想掙幾千塊
封面新聞報道，另一遇難跑手黃關軍是聽障人士，他的好友聽到噩耗後哭道：「他是個聾啞人啊，連呼救都沒辦法！」主辦單位表示，尋獲黃關軍時，他已無生命迹象。黃父已從銀行取了5000元人民幣，準備下午趕往甘肅「接」兒子。
黃關軍的兩名跑友稱，黃關軍是個質樸、拚搏的人，平時生活極為艱苦，有時只能靠吃即食麵度日，這次比賽只是想掙幾千塊獎金。
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