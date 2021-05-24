極端風雨突襲 甘肅馬拉松21死 頂尖跑手不敵失溫 內媒質疑主辦準備差

選手求救稱保暖氈吹爛 多人迷路吐白泡

主辦方稱山中導航不準 着選手先保暖

今年有172人參加黃河石林景區百公里越野賽。比賽於前天上午9時開跑，共有9個檢查點，澎湃新聞報道，約在中午12時17分，有選手在賽事工作群組發出求助信息，稱約在第二個檢查點（CP2）位置遇大風兼落雨，保暖氈被吹爛，多人失溫迷路，有人倒地不省人事，還有多人口吐白泡。

賽事組委會回應稱山中導航不準，要選手先做好保暖，又派出20人搜救。甘肅省委及政府其後再組織700餘人投入搜救，但由於地勢複雜，夜間氣溫再降，搜救難度增加。事後救援指揮中心稱，22日中午當部分人失去聯絡時，比賽即告停止。截至昨早8時共搜救接回選手151人，其中8人輕傷送醫，21人找到時已無生命迹象。

跑圈稱高手盼「輕裝」 不帶保暖衣

遇難者中多是越野跑高手，包括內地超馬圈領軍人物梁晶、殘運會冠軍黃關軍等。對於天氣突變致多人失溫，有業內人士說，這是因為馬拉松高手都追求輕量化，通常不帶衝鋒衣等保暖衣物，其次高手跑得更遠，去到更高的位置更冷，更難下撤，也更難搜救。

《新京報》報道，大多數選手跑到CP2後，即高海拔賽段20到31公里段，遭遇極端天氣，因此大多數人被困在CP2至CP4賽段之間。參與救援的白銀消防隊員王曉東表示，因山路崎嶇，前天下午從CP4集結點搜救至CP3集結點用了3個半小時，其間下起小雨。其消防救援支隊找到的11名被困者中僅1人生還。

王曉東說，此次選手穿著單薄，僅短袖衫短褲，有人多穿一件薄薄的防曬衣，下雨弄濕後加上大風，體溫降得特別快。此外，有選手遇到極端天氣後想原地休息一下，待天氣好轉下山，但在休息過程中失溫過快，導致休克和肌肉痙攣。

輿論質疑衝鋒衣沒列強制裝備

有輿論質疑主辦方的準備。第一財經報道，組委會在比賽前一天曾發布天氣預報，顯示22日陰轉多雲，西北風3到4級，最高溫度19℃、最低9℃。但每日經濟新聞稱，景泰縣22日天氣預報顯示，當日最高氣溫13℃、最低氣溫6℃，小雨轉多雲，西北風4級。由於賽事沒有將衝鋒衣列入強制裝備，僅作為建議裝備，亦引起爭議。補給點不足也被詬病。有資深馬拉松跑手稱，國際成熟越野賽賽事對強制裝備的要求很嚴格，通常還要求選手自己補給。

白銀市長道歉 中紀委促查原因

《中國新聞周刊》報道，白銀市昨召開新聞發布會，市長張旭晨鞠躬道歉，稱作為主辦方深感內疚和自責，對遇難者表示沉痛哀悼，對難屬和傷者深切慰問。省委省政府已成立事件調查組調查。新華社在評論中質問事件是「天災還是人禍」，中紀委網站也要求徹查事件原因和責任。

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