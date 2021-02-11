台「校正回歸」400確診 被轟造詞掩缺失 單日增321染疫 陳時中：疫情無爆發

121源頭不明 花蓮失守

中央社報道，712宗個案中，以新北市384宗最多，其次是台北市269宗，桃園市20宗、台中市11宗、基隆市9宗、屏東縣5宗等（見圖表）。其中涉台北萬華區活動史258宗、直接與茶藝館相關100宗、新北獅子會相關4宗、彰化葡萄商相關3宗，其他已知感染源80宗、源頭不明121宗、疫調中155宗。花蓮疫情爆發一年多來維持「零確診」佳績，但昨日指揮中心通報花蓮增加3宗確診，讓「後山淨土」破功。

新增兩宗死亡個案中，其一為80多歲男性，上周三晚送院，次日死亡，經採檢於昨日確診。家屬表示個案無萬華區活動史，亦無接觸確診者。另一為70多歲男性，曾接觸確診者，上周三至醫院採檢，當時自述無症狀，上周五家人發現無呼吸心跳，同日死亡並發現確診。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，本土個案中年齡大於60歲以上佔37%，有10%為嚴重肺炎至呼吸衰竭等重症患者，46宗個案使用呼吸器，比前天增加3例個案使用葉克膜（人工肺）維生。

三級警戒首個周末 市面冷清

「校正回歸」引發台灣社會廣泛質疑，輿論稱做法無異於「蓋牌」（掩飾），陳時中則回應「這是掀牌，把正確數字揭露出來，讓大家看看每個時期發生的個案數是多少」。他又表示，個案校正後，採檢陽性率15日達到最高6.3%，16日是4.7%，17日至今則維持2%左右，認為「目前疫情沒有爆發的情况」，沒需要升到第四級警戒。

台陸軍十軍團1名人員及其配偶染疫。十軍團指揮部回應指出，該人員就醫採檢後未再返回部隊，目前密切接觸者狀况都正常。昨日和今日是全台升級三級警戒後首個周末，六都市面冷清，巴士及地鐵運量大幅減少五成以上，景點商圈亦人潮銳減。

（抗疫新階段）