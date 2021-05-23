雲南青海相繼地震 專家料沒關聯

192房屋倒塌 3死28傷

中新社昨引述漾濞地震抗震救災指揮部稱，前晚8時56分起至昨晨7時，漾濞縣連續發生地震398次，其中4.0級以上13次，最大震級6.4級的震動，發生前晚9時48分，導致多處房屋和生產設施嚴重受損，經初步統計已造成3人死亡、28人受傷，192間房屋倒塌。地震還導致大（理）保（山）高速公路順濞段兩處中斷，320國道順濞段1處中斷、縣鄉村道6處中斷，3座橋樑受損，11水庫壩塘受損，602戶停電。

在大理州人民醫院值班的醫護人員稱，地震發生時，「在辦公室感覺晃動特別厲害，不過平時接受過演練，醫生引導着病人們到空曠的場所避震」。而在大理市風車廣場，凌晨4時，許多市民裹着毛氈、被褥，帶着礦泉水、食品等在道路一側避險。

瑪多縣的7.4級地震發生在凌晨2時04分，當地一名生態管護員對新華社說，地震時他們一家人正在睡覺，因為樓房晃動得很厲害，他們「從牀上起不來」「衣櫃裏的衣服都掉下來」。晃動稍緩，他才和家人一起下樓。距瑪多縣城385公里的青海省會西寧震感強烈，不少街道及小區內外，聚集很多離家避險的居民。

專家稱兩地近日仍有地震

截至昨晨6時，瑪多接到11人受傷報告，當地電力、通訊網絡正常。瑪多青海省交通運輸廳表示，因昌馬河大橋坍塌，部分路段雙向交通管制；國道西瀾線部分路段出現大裂縫、沉陷、坍塌，已實施雙向交通管制；另有野馬灘2號大橋和1號大橋部分坍塌，2輛私家車、7輛拖車被困，目前被困人員已救出。

雲南和青海的地震幾乎同時發生，不過，中國地震台網中心研究員孫士鋐告訴《中國新聞周刊》，兩省地震並無關聯，但在力源上都受到印度板塊的影響。近期印度板塊的活動有增強的態勢，中國勢必受到一定影響，雖說漾鼻和瑪多原震區近幾日發生7級以上地震的可能性不大，但有發生5至6級地震的可能。