民眾冒雨送別雜交水稻之父袁隆平 享年90歲 聯國微博稱「國士無雙」

3月研究基地跌倒 引發身體不適

《湖南日報》報道，袁隆平死因為多器官功能衰竭。新華社報道，直到今年年初，袁隆平還堅持在海南三亞南繁基地開展科研工作。紅網引述袁隆平的保健醫生透露，3月10日袁在三亞雜交稻研究基地跌倒，引發身體不適，4月7日轉到長沙住院。

昨下午4時許，運送袁隆平遺體的靈車從中南大學湘雅醫院駛出，民眾自發到醫院送別齊喊「袁爺爺，一路走好」。靈車往明陽山殯儀館途中，有民眾夾道送別。央視報道，應家屬要求靈車專程開進湖南雜交水稻研究中心，讓袁與畢生研究的雜交稻作最後道別。紅星新聞網報道，明陽山殯儀館門前直至夜晚仍有市民排隊獻花，一對30多歲的夫婦帶同3個孩子到場哀悼，「不為別的，只為袁老讓我們不再餓肚子」。明陽山殯儀館一名工作人員透露，袁隆平追悼會將於明日舉行，今日上午9時半開始市民可入內瞻仰袁隆平遺容。

中央農辦、農業農村部有關負責人稱，袁隆平是中國研究與發展雜交水稻的開創者，也是世界上第一個成功利用水稻雜交優勢的科學家，被譽為「雜交水稻之父」，「始終為端穩中國人的飯碗和保障世界糧食安全不懈奮鬥」。該負責人對袁隆平的逝世表示沉痛哀悼，強調「將學習和發揚袁隆平先生的崇高精神和高尚品格，持續推進種業創新，堅決打贏種業翻身仗，牢牢把住糧食安全主動權」。

中國籍的聯合國糧農組織總幹事屈冬玉在Twitter寫道：「一生修道雜交稻，萬家食糧中國糧。我敬愛的大師千古！」屈冬玉又以英文形容袁隆平是他的「靈感源泉」，稱袁畢生致力於雜交水稻研究，幫助數十億人實現了糧食安全。

歷大饑荒 矢志解決糧食問題

袁隆平經歷過內地1958至1961年的「三年大饑荒」（官方稱為「三年自然災害」），畢業於農學院的他立志解決糧食問題。中新社和中通社報道，袁隆平一生矢志追求「禾下乘涼夢」和「雜交水稻覆蓋全球夢」。前者隨着不斷高產的超級稻逐漸成為現實，他衝破經典遺傳學觀點的束縛，成功選育世界上第一個實用高產雜交水稻品種「南優2號」，雜交水稻成果自1976年起在全國大面積推廣應用，近20多年超級稻畝產逐步增加，去年11月第三代雜交水稻早晚雙季稻平均畝產在湖南衡南縣突破1500公斤，他開心到用英文說「more than excited」。

從畝產300公斤突破1500公斤

袁隆平還長期致力於促進雜交水稻走向世界，目前雜交水稻已在印度、孟加拉、印尼、越南、菲律賓、美國、巴西、馬達加斯加等國大面積種植，每年種植面積達800萬公頃，平均每公頃產量比當地優良品種高出兩噸左右。

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