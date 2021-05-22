京滬有政府機構禁泊Tesla 路透：車內攝錄鏡頭被指存安全風險

路透社引述兩名知情人士稱，在北京和上海，至少有兩個政府機關的工作人員接到主管官員的口頭指示，要求他們不要將特斯拉泊在辦公區。消息人士表示，不清楚有多少車輛受影響，及是否北京所有政府辦公室都有同類限制，也不清楚是正式的政府禁令抑或只是機構官員的做法。

外交部：不了解情况

雖然很多品牌的汽車都使用傳感器和攝錄鏡頭輔助駕駛，但知情人士稱，該限制舉措目前僅適用於特斯拉。中國外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上被路透社記者問及事件時稱：「我不了解你說的情况。」國務院新聞辦和特斯拉中國截至昨日均未回應。

另被指禁入軍事區域

路透社早前也引述消息人士報道，中國在3月禁止特斯拉進入部分軍事設施區域。數天後，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）在中國發展高層論壇的視像討論會中說，如果特斯拉利用車輛蒐集情報，公司將被關閉，強調重視資訊保密。特斯拉上月曾表示將在中國設立一個數據中心，正為內地車主開發一個數據平台。

面臨審查 Tesla擴公關團隊「救火」

特斯拉在中國市場正面臨公關危機，上月19日一名女車主在上海車展抗議「特斯拉煞車失靈」，特斯拉公司全球副總裁陶琳事後表示，「近期的負面（消息）都是她貢獻的」，又稱「她很專業，背後應該是有人（指示）」，並表明特斯拉「沒有辦法妥協，這是新產品發展必經的一個過程」。言論在內地社交平台引起爭議，遭官媒連番抨擊及當局調查。特斯拉電動車近期在內地接連發生事故，例如周一（17日）在浙江撞斃一名交通警。

業內知情人士表示，因安全及客服投訴在中國面臨審查的特斯拉，正加強與監管機構互動並擴編政府關係團隊。今次最新限制再次表明，在與華府關係緊張之際，中國繼續對這家美國電動汽車製造商保持警惕。