北京聞風：「祝融」將巡火星 太空熱潮捲京城 ／文：鍾鳴九

火星素有控測器墳場之說。目前，全球共嘗試了21次火星着陸，9次成功。此前，只有美國8次成功登陸。包括「祝融號」，全球有6輛火星車登陸火星表面。此次中國採用環繞、着陸、巡視三位一體一次實現的目標方式，已經成功完成了前兩步。

火星紀念品暢銷 包攬熱搜榜

火星是整個太陽系中與地球環境最相似的行星，也是未來唯一有可能實現大規模移民的星球。2020年人類再次迎來火星探測的最佳時機，美國和中國相繼發射火星探測器並成功着陸。有學者表示，目前，中國和美國是全球即將和正在火星地面開展巡視探測的國家，這對人類和平利用火星，以及未來火星移民等方面，都具有重要意義。

北京居民譚先生說，最近他與同樣為太空迷的兒子一直關注火星探測的各種消息。因為有中國參與，讓他第一次感覺到地球與火星的距離如此接近。正在讀初中的兒子最近告訴他，立志報考航天專業，爭取成為太空人。

在北京天文館紀念品店，火星探測器和長征火箭模型熱銷。為讓更多觀眾了解火星知識，北京天文館還推出《星球的世界》系列視像課程之火星篇，受到熱捧。而在內地各類信息平台上，火星探測的最新消息點擊量居於前列，或登上熱搜榜。

理大團隊為火星探測器「點睛」

火星相機相當於火星探測器的「眼睛」，搭載在着陸器外層平台上，用於直觀收集着陸、火星環境，以及降落後巡視器的操作狀態。在此次探火任務中，香港理工大學有兩支跨學科科研團隊參與其中，分別為火星着陸區的地形測量和評估，以及火星相機的研製作出貢獻。

理大工業及系統工程學系講座教授及副系主任容啟亮及其團隊，不僅是火星相機研發背後的主導者，也曾參與了國家探月任務。容啟亮教授及團隊開發的「相機指向系統」，於2013年「嫦娥三號」升空時首次獲採用，是第一個由香港製造及開發、獲國家採用參與探月計劃的科學儀器。

國家航天局17日發布由火星相機拍攝的第一批影像可見，着陸平台和「祝融號」火星車的駛離坡道，以及太陽翼、天線等機構展開正常到位。這為「祝融號」即將展開陸地巡視探測提供了必要條件，意味着中國陸巡火星僅一步之遙。

文：鍾鳴九