廣州增一本土不明例 鹽田港職員確診

荔灣婦曾赴多間茶樓 疑社區感染

據「廣州荔灣發布」微信公眾號，患者是一名75歲郭姓婦人，居住在龍津街道錦龍社區。截至昨日傍晚，初步甄別16名密切接觸者、67名次密切接觸者，均已集中隔離採樣。其中患者的丈夫、子女等7名家人，核酸檢測均為陰性。其中一名家人就讀廣州中醫藥大學，校方昨將線下課程全部改為網課，並在圖書館安排學生統一檢測。

由於患者未有出城紀錄，懷疑為社區感染。患者發病前曾到荔灣區多間茶樓、餐廳及市場。荔灣區昨上午8時起開設7個核酸檢測點，引導周邊市民核酸檢測。疫情防控指揮部提醒，檢測結果出具前，民眾暫不外出，不參與聚集活動。

另據深圳市鹽田區新冠肺炎疫情防控指揮部昨晚通報，昨發現1名隱形患者。通報指，感染者為44歲穆姓男子，他居住在鹽田區北山路沙崗圩，工作場所為鹽田港西作業區。目前已核查出54名密切接觸者，已全部隔離觀察，核酸檢測均為陰性，相關場所已暫停營業並消毒。

港府：密切留意內地澳門疫情

針對廣州疫情，港府發言人回覆本報查詢時稱，根據「回港易」計劃，香港居民只有在符合相關的指明條件，才可獲豁免接受14天強制檢疫的安排。特區政府會密切留意內地及澳門疫情的發展。如果任何地方的疫情出現重大變化，會考慮作出適當調整的需要。

據國家衛健委昨日通報，內地周四（20日）新增24宗確診個案，均由境外輸入。遼寧營口昨通報新增1名9歲的無症狀感染者。