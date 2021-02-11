台單日確診再破300 新北染疫翁家中亡 陳時中促中央地方「統一」防疫標準

剩嘉義花東四縣市零確診

據中央社報道，新增的312宗本土個案以新北市144宗最多，其次為台北市127宗（見表）。陳時中指出，新增個案共有107宗有台北萬華區活動史，另73宗直接涉及茶藝館。此外，新北獅子會相關6宗、彰化葡萄商5宗、 其他已知感染源24宗、源頭不明72宗，25宗正在進行調查。

這是南投、屏東首次出現個案，目前台灣本島剩花蓮、台東、嘉義市、嘉義縣未見確診。疫情遍及台灣12縣市，醫院、學校、警隊、立委助理、社工、台鐵、郵局均有確診。新北衛生局昨日通報一名78歲老翁被家人發現無意識，送醫後不治身亡，據報老翁此前已確診。

「目前絕對沒有要升第四級」

外界頻傳台灣將升至最高第四級防疫警戒，陳時中昨重申「目前絕對沒有」，稱四級警戒不是單以個案數作為依據，還包括5成以上找不到傳播鏈等條件，但目前不明源頭個案不到1/4，呼籲民眾不要以訛傳訛。他也呼籲民眾「沒必要別出門」，強調對於違規營業商家、刻意不配合戴口罩民眾將予以重罰。

陳時中強調，目前全台疫情都升為第3級警戒，重申中央及地方務必落實「3個一致」，也就是標準、說法、腳步都須一致，否則恐造成社會混亂、防疫更加困難，若地方政府認為中央訂定的規定、指引有窒礙難行之處，務必在每天的全台防疫會議提出，即時因應解決。

台北「防疫旅館」收輕症患者

台北市長柯文哲此前認為建方艙「來不及」，昨日表示北市的疫情較嚴重，將成立「加強版專責防疫旅館」作為「台灣版方艙醫院」，收治無症狀或輕症的患者，以留存醫療資源。市政府周三開始徵召退休醫護人員負責方艙，至今已召集1500多人投入防疫。曾擔任台大醫院護理師的台灣民眾黨立委蔡壁如也響應號召，昨日赴和平醫院報到見習，今日起在篩檢站幫忙引導病患。她在受訪時表示，由於立法院下週開始休會，她如果有空，白天都會來和平醫院幫忙，盼舒緩醫院排班人力。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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