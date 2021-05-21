中共誕生地 上海辦系列百年慶祝活動 召開大會 一大會址等聯創國家5A景區

公布11活動 未知七大常委出席否

上海是中共的誕生地及長期駐紮地，也是社會主義建設的重要基地和改革開放的前沿陣地。中共一大會址曾於去年11月閉館修饍。中新社報道，中共上海市委昨日舉行新聞發布會，周慧琳介紹上海慶祝活動安排，主要包括慶祝大會、中共第一次全國代表大會紀念館開館暨主題展覽開幕儀式等11項內容。

修繕重要場館 開通紅色旅遊專線

此前，中央介紹慶祝活動時稱，中共中央總書記習近平將發表講話。周慧琳昨未透露，以上海市委名義舉行的慶祝大會，會否有包括習近平等政治局常委出席。

周慧琳稱，慶祝活動亦包括：7月1日前頒布《上海市紅色資源傳承弘揚和保護利用條例》，通過加強法治保障，更好保護紅色資源、傳承紅色基因；完成包括中共一大紀念館及中共中央政治局機關（1928-1931年）舊址「一館五址」等重要場館的修繕；持續推出紅色旅遊經典線路，組織中共一大、二大會址、四大紀念館聯創國家5A級景區，開通紅色旅遊專線。

周又稱，據中央統一部署，將協助「七一勳章」頒授、全國「兩優一先」評選表彰、「光榮在黨50年」紀念章頒發。另外上海將舉辦百件紅色珍貴檔案展、慶祝建黨百年美術作品展，及建黨百年館藏革命文物、紅色美術品聯展等。

（中共100周年）