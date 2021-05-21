美艦駛入西沙 北京促停止挑釁

先越台海 被斥蓄意破壞和平穩定

「威爾伯號」周二（18日）先通過台灣海峽，解放軍東部戰區指摘這是向「台獨」勢力傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定。該艦昨再進入西沙水域，中新社報道，田軍里形容美艦「未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海」，又稱美軍行徑是其搞航行霸權加輿論誤導「混合操控」的一貫伎倆，嚴重侵犯中國主權安全，破壞南海和平穩定。

田軍里表示，美方違反國際法和國際關係基本準則，人為增加地區安全風險，易引發誤解、誤判和海上不測事件，不專業、不負責任，充分證明美是不折不扣的「南海安全風險製造者」，強調戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

中國外交部發言人趙立堅昨在記者會上稱，中方敦促美方立即停止此類侵權挑釁行為，並將繼續採取必要措施，堅定捍衛國家主權和安全，維護南海和平穩定。