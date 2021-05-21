「技術原因」 天舟二號貨運飛船延遲升空

發射基地周邊交通管制

中新社報道，中國載人航天工程辦公室前晚稱，「長征七號遙三」運載火箭已完成推進劑加注，計劃昨日凌晨1時許發射「天舟二號」。「天舟二號」是中國太空站關鍵技術驗證及建造階段首飛的貨運飛船，按照任務規劃，將攜帶3名太空人消耗品、艙外航天服及平台物資，與在軌運行的「天和」核心艙交會對接，為後續飛行任務和太空站展開在軌建造奠定基礎。

推遲發射後，海南廣播電視總台昨於微博稱，為確保海南文昌火箭飛行任務期間的道路交通安全，海南省公安廳交警總隊決定，將對文昌航天發射基地周邊道路及通往文昌的道路實施交通管制，直至5月21日早上8時。

中國官方周日（16日）宣布，「天舟二號」與「長征七號遙三」組合體已轉運至文昌航天發射場的發射區，後續將按計劃展開發射前的各項功能檢查、聯合測試等。官方周二（18日）表示，上月29日從文昌升空的「天和」核心艙完成交會對接、太空人駐留、機械臂等平台功能的在軌測試，及太空應用項目設備在軌性能檢查，各項功能正常、運行狀態良好，已交會對接軌道，等待「天舟二號」貨運飛船的到訪。

中國航天科技集團五院載人航天工程空間站系統總設計師楊宏指出，中國太空站工程在今明兩年將接續實施11次飛行任務，包括3次太空站艙段發射、4次貨運飛船發射以及4次載人飛船發射，以完成核心艙組裝建造。