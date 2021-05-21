涉謠傳同行染疫 高雄男子移送法辦

中央社報道，高雄警察局左營分局稱，37歲陳男周二 （18日）晚間報案稱，有人在LINE群組內謠傳他確診，並稱「一堆高雄業務確診」。警方立即鎖定28歲吳男涉案，並傳喚他前來說明。警方指出，吳男未經求證就散布陳男確診不實消息已明顯觸法。詢後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例、傳染病防治法及刑法妨害名譽等罪將吳男送辦。

刑事局表示，從5月初至昨日，共調查處理全台10宗涉疫不實信息案件，依法移送26人。刑事局與中央流行疫情指揮中心已建立窗口，並要求各地警局與衛生單位配合，辨識假信息，立即澄清相關案件。刑事局表示，疫情防治措施及最新狀況，應以中央流行疫情指揮中心公布訊息為準，呼籲民眾不要編造不實信息。

6阿伯聚集不戴口罩收罰單

全台進入第三級疫情警戒後，民眾外出須全程戴口罩。《聯合報》昨引述桃園市長鄭文燦表示，對室外不戴口罩的市民，一律判罰新台幣3000元到1.5萬元（約821至4104港元）。被強制停業者若惡性違規，一律斷水斷電。在嘉義縣，警方昨天凌晨針對兩名未戴口罩而勸導不聽的民眾，移送衛生局裁罰。屏東縣6名老翁不戴口罩眾集在公園聊天、下棋，被開6張罰單。

（抗疫新階段）