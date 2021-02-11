台增286宗 11醫療院所現感染 當局嚴打假消息 最重判囚3年

源頭不明91宗 雙北最多確診

中央社報道，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增286宗本土個案以新北157宗最多，其次為台北87宗，桃園17宗、宜蘭8宗、彰化6宗，基隆5宗、高雄及台中各2宗、新竹市及雲林縣各1宗（見表）。其中台北萬華區活動史相關個案84宗、茶藝館相關60宗、新北獅子會相關7宗、彰化葡萄商販相關4宗、遊藝場相關2宗。源頭不明91宗、其他已知感染源38宗。

獨居老婦拒就醫病歿

新出現的死亡個案為一名七旬婦人，平時獨居，在萬華工作，患有心血管疾病。個案上周六（15日）出現虛弱無力及倦怠，但拒絕就醫，次日被列為須採檢的接觸者，不過因持續失聯，直到周一家屬前往探望，發現她已無生命迹象，經採檢後確診。家屬目前無症狀，列入居家隔離。

夾娃娃機店違規營業 罰8.3萬

隨着疫情升級，當局從昨日起加開一場記者會，在上午召開的首場「全台防疫會議」會後記者會上，指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥表示，疫情期間假消息流傳不斷，提醒民眾勿散播。刑事警察局已成立「專責偵辦隊」，每日與地方合作蒐證，最重可罰300萬元或3年以下有期徒刑、拘役。台中市政府此前宣布，23家大場所及夾娃娃機店暫時停業，警方昨日查獲3家按摩店、1家夾娃娃機店違規營業，重罰30萬元（約8.3萬港元）。一名疫調不實的賣豆漿老翁則被裁罰6萬元（約1.6萬港元）。

台北、新北多間醫院發生院內感染。台北市立聯合醫院和平院區繼本月13日有茶藝館老闆娘及客人兩名患者確診，昨日再出現5宗確診。院方表示，個案涉3名員工及兩名病患，擴大檢測後發現，目前顯示院內沒傳播鏈。院區昨起停止門診，有需要病患須在戶外領藥，不進院內。指揮中心表示，目前全台有11間醫療院所出現感染，其中新北亞東醫院有14宗最多，另包括高雄惠仁醫院、台北市一間血液透析中心、台北市聯合醫院和平院區及三總松山分院等，初步判斷院內個案都是匡列對象，發病前已在隔離名單，認為「對社區風險小」。

總統府志工確診 蔡英文陰性

而總統府一名志工亦確診，發言人張惇涵昨日表示，總統官邸協助照顧退役工作犬的志工周三（19日）主動通知確診，得知消息後，醫療團隊為蔡英文及相關人員進行檢測，結果全為陰性。

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676