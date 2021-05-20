吾爾開希：西方當年嚴重誤判 對中國民主現狀有責

出席美大學六四視像講座

美國芝加哥大學「中國人權」課於當地時間周二（18日）晚舉行網上公開講座，主題為「1989：天安門、中國民主運動、大屠殺及其影響」。作為主講嘉賓之一，吾爾開希談及對中國實現民主有何希望時稱，過去他一直表示，推動中國民主化並非西方或世界的責任，而是中國人的責任，他僅敦促西方站在正確一邊。直到五六年前，他改變了想法，「你們（西方）放出（中共）這個怪物（enable this monster），就也有責任將它送回去，趁尚為時未晚」。

「放出怪物 就有責任送回去」

吾爾開希說，有人認為中國（實力）已太大且強硬，他認同世界確已錯過將中國推向成為國際社會中負責任一員的最佳時機，這樣的時機應該是在六四剛發生之後，但當時以美國為首的西方民主國家對中國有嚴重誤判，如今中國不但沒因為經濟發展而自動實現民主，還反噬全球文明社會。因此他認為，「捍衛自身免受這頭怪物的侵害，不僅是因為全世界都負有使中國成為今日之中國的責任，而且這樣做也符合世界的利益」。

同場的美國哥倫比亞大學中國問題專家黎安友（Andrew Nathan）表示，對中國民主前景不樂觀，認為從六四至近期新疆問題、香港動盪，均顯示中國現狀十分不穩定，處於不同勢力碰撞產生的高壓氣氛。漢學家林培瑞（Perry Link）則表示，相信人的思想有多個層面，中國民眾對現時政權的認同是表面一層，而深藏一部分人思想底層的，是追求普世價值的渴望。

林慕蓮談維園燭光難再：

大家更了解記住六四仍必要

香港維園今年或難再現紀念六四燭光，對於香港未來在國安法紅線下如何保存六四記憶，深入探討六四、著有《重返天安門》的資深記者林慕蓮（Louisa Lim）認為，個人可在保證自身安全的同時，做各自可做的事，用自己的方式記住六四，包括積極討論、閱讀、自我教育和教導他人：「我認為我們比以往任何時候都更加了解，『記住六四』這件事本身與當下緊密相關；記住不但重要，且仍是必要的。」

明報記者