深圳新市長：科技業有「卡脖子」風險 加強與港合作

深圳市政府屬下「深圳發布」消息，深圳人大昨舉行記者會，覃偉中在談到如何推動粵港澳大灣區建設和深港更緊密合作時，表示深圳將積極作為，深入推進大灣區建設，緊扣「中央要求、灣區所向、港澳所需、深圳所能」，強化基礎設施「硬聯通」和規則機制「軟聯通」，提升深港澳市場一體化水平，充分發揮好前海深港現代服務業合作區、河套深港科技創新合作區等重大合作平台作用，促進各類要素高效便捷流動，「做強深港這一極」，共同打造大灣區國際科技創新中心。

至於「如何更好推進創新發展、擔當起科技自立自強的深圳責任」，《深圳特區報》引述覃偉中稱，深圳創新發展存在一些短板和不足，尤其是基礎研究和應用基礎的研究能力，相比國內先進城市和部分外國城市還有差距；深圳因而作出系統性的部署，構建「基礎研究+技術攻關+成果產業化+科技金融+人才支撐」創新生態鏈。

年內啟50核心技術攻關項目

另據《南方日報》報道， 為解決「卡脖子」問題， 在近日閉幕的深圳「兩會」上，深圳市政府在「政府工作報告」中提出，今年會探索新型舉國體制深圳路徑，展開50個以上關鍵核心技術攻關項目。