41萬劑牛津疫苗抵台 最快一周後打

指揮中心要求將部分疫苗留給前線醫護和防疫人員，比如運送確診病患的人員。台灣食藥署署長吳秀梅說，莫德納藥廠同日亦將莫德納疫苗「測試標準品」共20瓶、200劑送抵台灣，因mRNA疫苗與牛津的腺病毒載體疫苗不同，因此需有測試標準品，作為到貨後的參照，原本40天的檢驗期可縮短至14天。相關疫苗預計6月到貨。

「聯合報」稱，台北有議員要求柯文哲盡快通過「雙城論壇」平台，協助採購上海復星醫藥公司代理的復必泰（BioNTech）疫苗。柯文哲昨在防疫記者會上未正面回應，稱疫苗是最終解決疫情的辦法。他又表示很多事他不願意給民進黨當局太大壓力，「但忍不住要講，到現在美國沒有賣任何一支疫苗給台灣」。

台灣目前累計共24.5萬人接種疫苗，其中醫護接種人數為11.1萬。民進黨前立委林濁水在facebook表示，縱使台灣現時取得70多萬劑疫苗全部打完，全台接種率也僅3%，「低得恐怖」。