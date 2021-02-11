連4日破200宗 全台三級警戒限聚 1.8萬防疫旅館使用率59% 再一醫院爆疫

防假資訊 全台防疫會議日日開

中央社引述陳時中昨日在記者會上表示，267宗新增本土個案仍以新北129宗最多，台北70宗次之，台南在今波疫情中首錄確診，昨日通報2宗（見圖）；另有49宗源頭不明。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，目前有1386名確診者正隔離，26人在深切治療部需用呼吸機。

陳時中表示，今日起每天上午將邀集各地副縣市長層級以上官員，舉行全國防疫會議。指揮中心會議結束後，每天加開一場記者會，以澄清疫情假資訊並回應傳媒提問，確保民心安定。雙北升為第三級警戒不到5天，即擴大至全台實施，被問及會否升至最高的第四級警戒，陳時中強調目前尚無必要，「相信不會到那地步」。

警聯絡茶藝館 27外籍女子失聯

疫情高風險的台北萬華區昨增87宗關連個案，為免茶藝館相關從業員移動，警方緊急聯繫65間茶藝館負責人，其中有27名外籍女子失聯。台北市警察局萬華分局指出，年初迄今臨檢清查出茶藝館外籍人士共80人，經聯繫後已快篩15人，勸導前往快篩者34人；另已返回大陸者2人、在隔離中1人；簽證逾期、限期6月11日離境者1人，其餘27名女子待聯繫。

新北市亞東醫院群聚感染昨日再多3人確診，累計14宗；台大醫院亦發生院內群聚，10名非醫療員工檢測陽性，醫院昨起停止所有常規手術及非緊急服務。副院長王亭貴稱，初步研判為院外染疫，非院內感染，院內辦公區環境有3處檢出病毒。

截至昨天，全台1.8萬間防疫旅館已入住超過1萬間，使用率達59%。交通部表示，因應需求會將防疫旅館總數增至2萬間。

推「掃碼實聯制」 全台麥當勞停堂食

升級防疫後台灣要求公共場所採「實名聯繫制」，此前民眾需以紙筆填寫資料。台灣行政院政委唐鳳設計推出「實聯QR Code系統」，昨起開放給全台單位及業者申請，毋須輸入名字電話，掃碼後回傳短訊即可登記「通關」，標榜5秒完成。夜市攤販也能安裝系統，昨日高鐵、台鐵各站已陸續啟用。

不少餐飲業者配合防疫暫停堂食。台灣麥當勞昨日宣布，即日起至本月28日全台麥當勞暫停堂食及關閉洗手間。茶飲品牌「春水堂」也從今日起調整全台分店營業時間，並推外賣自取八折優惠。

（綜合報道）

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