75層大廈突搖晃 華強北千人急逃

賽格大廈定位為寫字樓，駐有多家科技公司。網傳短片顯示，肇事賽格大廈昨午1時許有明顯晃動，上千民眾見狀趕忙走避，遠離大廈，場面混亂。南方網報道，賽格大廈5樓一名商戶說，當時正是午飯時間，她感覺到明顯搖晃，「心裏害怕，就和其他人一起跑下來了」。

51樓員工：倚柱會有明顯晃動

澎湃新聞網報道，在賽格大廈51樓上班的徐女士表示，昨日12時15分左右在辦公室吃飯時已有同事說「有晃動」，大家沒在意；約下午1時05分「椅子晃動比較明顯，大家都感覺到了……晃動也不是非常厲害，和地震的感覺不一樣，就是椅子有明顯晃動感覺，還有大廈裏的柱子，如果靠在那裏也有明顯的晃動」，徐女士和同事遂跑出來，發現街上很多人也在奔跑。

成因未明 當局：無地震無大風

當局其後疏散大廈內所有人員，至下午1時55分全員撤出。深圳市應急管理局在微博表示，昨日該市未發生地震，相關部門正調查賽格大廈搖晃原因。深圳市氣象局則在微博表示，當時賽格廣場站測得最大瞬時風為5級，「稱不上大風」。

《深圳特區報》引述中建科工華南大區總工程師陸建新認為，如沒有地震，出現這種情况不太正常，比較大的可能是刮風引發大廈產生共振，情况類似去年虎門大橋出現晃動。

深圳住建局稱，目前大廈主體結構及周邊環境未發現涉及安全異常情况，周邊地面未發現開裂現象，室內鋼結構及裝飾面層處於正常狀態，大廈主體結構安全，具體振動原因待查。

1999年完工 樓高356米

賽格大廈由已故建築師陳世民設計，由A股上市公司深圳賽格集團投資興建，1999年完工後成為深圳地標之一。該樓高355.8米，共79層，包括地上75層和地下4層。華強北以電子產業一條街聞名，近年成為中國最主要的比特幣等加密貨幣礦機銷售地，原本銷售組裝電腦的店舖都改成礦機店。