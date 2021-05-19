深圳擬聘4港人任公務員：具破冰意味

須擁護中共社會主義 一任職金融監管局

《深圳特區報》報道，深圳去年12月首次設置定向港澳選拔公務員職位，引發不少關注，平均80多人爭一職位。本次公告宣布了選拔結果，其中披露擬錄用的4名香港公務員其中兩人身分。賴宇輝在深港兩地均有工作經歷，此次考取深圳金融監管局的一個職位，據他表示，「不少香港公司員工都在主動學習普通話、主動了解內地文化，希望能更快融入內地市場」。另一名擬錄用的港青黃科毅，在內地大學畢業，報考的是福田區福保街道一個崗位。

深圳市政府辦公室指出，深圳定向招錄港澳籍公務員，是以粵港澳大灣區建設為綱，以深圳先行示範區建設為總牽引、總要求，推出的一項重磅創新舉措，「具破冰意味」。

目前在深圳較好職位的公務員收入年薪約20萬元人民幣。深圳市在去年底舉行的專項招錄公務員考試中，共設5個職位對港澳選拔，涉及行政、金融、城市規劃、涉外人員管理、醫療監管等方面。據悉，中國國籍的18至35歲港澳居民可報考，且須持有國家認證的大學本科以上學歷，並要求擁護中華人民共和國憲法，及中國共產黨領導的社會主義制度。