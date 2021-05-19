次批牛津疫苗料6月至 採購莫德納同月交付

金門倡購大陸疫苗 台當局：法律禁止

路透社昨日引述GAVI聲明表示，COVAX預期台灣最慢6月底前能獲得所分配到的牛津疫苗，其總計將提供台灣476萬劑疫苗，目前已交付19.9萬劑。金門縣長楊鎮浯昨日上午表示，金門目前只分到800劑疫苗，以14萬戶籍人口遠遠不足，希望政府准許開放向大陸購買國際認可的合法疫苗。疫情指揮中心發言人莊人祥則回應稱，依法不能採購大陸製造疫苗。

美2000萬劑供應海外 蕭美琴：正爭取

台總統蔡英文昨與行政院長蘇貞昌視察疫情指揮中心後表示，由台灣自行研發的疫苗已進入臨牀實驗第2期的收尾階段，希望於7月底前有第一批疫苗供應。美國周日（17日）透露預定6月底前將向海外釋出2000萬劑疫苗，台灣駐美代表蕭美琴表示，已向美方表達意願，「進洽爭取中」。

據報台灣向美方購買的疫苗有兩批，其中合共1000萬劑的牛津疫苗已有小量送抵台灣，505萬劑莫德納（Moderna）疫苗預計6月開始交付。國民黨醫療委員會昨呼籲，現階段保障醫務人員健康、鞏固醫療量能為首要任務，主管機關應確保醫事人員及時完成疫苗接種。

（抗疫新階段）