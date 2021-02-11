今波首錄死亡 台確診婦陳屍住所 昨疫情稍緩錄240宗 陳時中：不會樂觀

中央社引述陳時中在記者會上表示，240宗本土個案中，有88宗涉及台北茶藝館，67宗有萬華區活動史，51宗源頭未明；另有5宗輸入個案。

高雄限聚 新北1200人執法促戴罩

昨錄3宗的高雄收緊防疫措施，市長陳其邁宣布暫停室內5人以上、室外10人以上聚會，並擴大關閉戲院、宗教場所等8類場所，直至6月8日。新北前日有店員勸導戴口罩遭打傷，市長侯友宜昨日表示事件令人心痛，將動員1200人到各地督查，向不戴口罩者罰款3000至1.5萬元新台幣（約834至4200港元）。聯合報引述台北市議員吳沛憶稱，萬華有家民間洗腎中心，疑私自幫民眾檢測，甚至讓陽性者自行回家。

兩護理師中招 新北醫院患者亡

至於兩名死者，分別是出現院內爆發疫情的新北市亞東醫院一名有慢性病史的80多歲男患者，以及台北萬華區一名在家死亡的60多歲女子。據悉，該名婦人因疫情在家中自行隔離，但近幾日出現發燒症狀，到醫院檢測，確診後失聯。家屬著急報警處理，破門後發現婦人已失去心跳，送院不治，死因待確認。新北亞東醫院群聚感染的源頭，據報來自一名隱瞞接觸史的入院個案，導致8名病患及1名看護確診。院方表示，全院醫護第二次採檢中發現兩名護理師陽性，今日將做第3次檢測。

台北檢測陽性率 5日11%降至4.7%

為減輕醫療負荷，指揮中心昨日表示，目前八成確診者屬輕症，在家休息數天後症狀已可恢復，呼籲輕症者留家按醫囑服藥，將醫院病牀留給重症者。柯文哲昨日亦表示，一般只有20%確診者需住院，大概4%需到深切治療部，確診不必馬上進醫院或負壓隔離病房，確保醫院高效使用。他又提到台北快篩站（快速檢測）驗出的陽性率5天內從11%降至4.7%，「可見只要大家停止活動，疫情是可控的」，呼籲大家同心抗疫。

侯友宜稍早表示評估興建方艙醫院，柯文哲則認為，建方艙醫院時間上會來不及，可先徵用大型防疫旅館。柯文哲指出，他將發布行政命令，協調大型醫院成立院內專責病房，交出牀位由中央管制；若無提供專責病房，可提供一定醫護比例提供衛生局調度，支援檢疫所與防疫旅館。

台灣總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨早到疫情指揮中心視察，呼籲民眾做好防疫措施，把醫療資源留給重症患者。她表示當局將啟動加強版的集中檢疫所，安置輕症或無症狀患者。

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676