湖畔大學改名「創研中心」 稱非學歷教育免誤會

據公開資料，湖畔大學名稱源於阿里巴巴所在地杭州湖畔花園小區，2015年由馬雲、柳傳志等多名內地民營企業家和學者共同發起創辦，第一任校長由馬雲擔任。湖畔大學的辦學宗旨是「為創業者傳道授業，並將遵循公益心態、商業手法的原則，專注於培養擁有新商業文明時代企業家精神的新一代企業家」。

入學條件「比哈佛還難」

錄取率2.16%

要報名就讀湖畔大學，須滿足「創業3年以上、年收超過人民幣3000萬元、企業納稅3年以上、公司規模超過30人，以及要有3名推薦人」等條件。據數據顯示，湖畔大學創辦5年來，共有11,788名學生報名，但最終只錄取255位學員，錄取率只有2.16%，號稱「比哈佛還難」。有內地網民形容湖畔大學為明朝時期影響政局的東林書院，也有人批評大學是以馬雲為核心的利益團體。

馬雲曾表示，湖畔大學跟其他商學院不一樣，它不是培養企業家怎樣創業，而是希望讓企業活得更長，「這個大學的願景就是做300年。」

消息：當局憂組織一流企業家

遵馬雲不遵中共

自2015年上半年開學以來，湖畔大學已有至少5屆開學授課。但市場監管總局今年4月就阿里巴巴壟斷判罰款後，湖畔大學停止招生。英國《金融時報》曾報道，因受當局施壓，湖畔大學叫停預計在3月底開始的新學年課程招生。報道引述知情人士表示，內地當局對於馬雲創辦湖畔大學這一舉動愈加生疑，「當局認為湖畔大學有可能組織中國一流企業家，遵從馬雲的意志行動，而非黨的意志。這不被允許。」

自2020年10月馬雲在上海外灘金融峰會上「放炮」始，馬雲及其旗下企業和機構一直深陷輿論風波，去年底馬雲創建的螞蟻金服在臨近上市前被當局叫停，馬雲也被有關部門約談。此次湖畔大學的改名，無可避免地引發公眾做更多遐想。