福建大規模接種 推單支兩劑裝增供應

據《福建日報》報道，福建此次大規模接種疫苗有三個變化。一是為擴大產能和供應量，讓更多人早日接種疫苗，部分生產企業將疫苗的規格由原來的單支1人份，調整為單支兩人份。而單支1人份的疫苗也繼續使用。兩種包裝的疫苗除了灌裝劑量不一樣，其他規格完全一樣，效果不受影響。其次是包裝字樣改變，「北京生物」新冠疫苗的接種證明，會變成「長春生物」、「成都生物」或「蘭州生物」。這是由於疫苗原液仍是北京所生產，但委託其他所包裝灌裝。第三個分別是，負責打第一劑和第二劑的新冠疫苗廠家不一樣。

此前，北京、廣州等地已出現「1支新冠疫苗打2人」。對此，中新網引述科興控股生物技術有限公司新聞發言人劉沛誠表示，生產企業把疫苗的規格調整為單支兩劑裝，可以提升疫苗的生產效率和供應量，讓更多人早日接種疫苗。

內地累計接種超4億劑次

另據新華社，國家衛健委昨最新通報，內地新冠病毒疫苗接種4.06億劑次。報道指，安徽及遼寧出現多個本土確診病例，且有個別醫療機構擅自接診發燒病人，衛健委呼籲「必須時刻緊繃疫情防控這根弦，要不折不扣落實防疫要求，構建疫苗接種「免疫長城」。