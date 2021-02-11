新增333本土確診 近半台淪陷 禁無居住證者入境 雙北破單日新高全面停課

綜合中央社及《聯合報》等台媒報道，據台中央流行疫情指揮中心通報，新增本土個案涉189女144男，年齡介乎未滿5歲至90多歲，均在本月5日至16日其間發病或於檢測呈陽性。疫情涉及9縣市，雙北（即新北及台北）地區之外，桃園有10宗、基隆6宗、彰化5宗、台中及宜蘭各兩宗，新竹和苗栗則各1宗。

增兩輸入 提「防疫照顧假」

從源頭看，台北萬華茶藝館群組仍為爆發熱點，有155宗相關個案，另有萬華區活動史的86宗、南部進香團6宗、某社團群聚相關5宗、宜蘭遊藝場群聚相關3宗，源頭尚不明確的78宗。此外，昨新增兩宗境外輸入個案，分別為菲律賓籍30多歲男性和台籍20多歲女性，早前分別自菲律賓、海地入境。

繼多家大學日前改線上授課並封校後，台北及新北政府昨同時宣布高中以下所有學校、幼稚園、補習班及課後照顧中心等，今天起至下周五（28日）實施「停課不停學」，讓學生在家防疫，遠距上課。兩市並提出，家長有12歲以下子女或初高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」；僱主應予准假，但未強制給薪，可由勞資雙方協商。台中、彰化等部分學校因社區出現疫情，也宣布全校停課。

台北市長柯文哲昨在防疫記者會上表示，台北前天篩檢陽性率已達10％，應「自動自發封城」。他說，現階段能做的是防止感染傳播，最有效的方法則是「不要動」，把確診個案挑出來。

夾娃娃機店等業禁開 柯文哲提自發封城

針對會否封城，柯文哲說，指揮中心指揮官陳時中稱封城標準是連14天確診破百宗，這要看未來發展，呼籲民眾沒事待在家裏，出門戴口罩，非民生必要營業場所先暫停營業。副市長黃珊珊同場提出，夾娃娃機店、釣蝦場、桌遊店、餐飲業附設的卡拉OK等暫停營業。

東森新聞引述指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎稱，封城一定有效，但會帶來極大經濟損失，而且對於弱勢族群，可能連三餐都會出現問題，所以暫不考慮封城。

指揮中心昨宣布採取邊境嚴管措施，明天（19日）零時起至下月18日，暫緩未持有台灣居留證外籍人士入境，及暫停旅客赴台轉機，緊急或人道考量等情况除外。

料全台個案同一傳播鏈

專家諮詢小組召集人張上淳表示，對現有本土個案病毒基因定序分析顯示，個案涉及同一個病毒株序列，合理推測為一條傳播鏈，只是在不同地點被查出，應該往源頭分析，如彼此之間人員來往，非多個平行傳播鏈。他說，雖然疫情調查不能立即看出關聯，不過相信「是台灣社區一個大群聚事件」。

明報記者

（抗疫新階段）

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