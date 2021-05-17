「彰對強權無畏精神」 張展獄中再獲自由獎

首報道疫情治罪公民記者

據自由亞洲電台報道，「對華援助協會」網站指，張展在新冠肺炎肆虐期間，「隻身犯難，奔赴病毒爆發中心地區武漢市，甚至武漢病毒研究所周邊，拍攝當時自己所看見的真實狀况，向世界展示中國武漢在疫情爆發初期的真實圖景」。

提名兩準則 非暴力反抗受逼害

張展其後因此遭當局2020年底以「尋釁滋事罪」控告，張展羈押期間，絕食抗爭歷7個月，插着鼻喉、坐着輪椅出庭應訊，最終被控「尋釁滋事罪」，判囚4年。張展也由此成為首個因報道疫情被內地治罪的公民記者。

「林昭自由獎」2018年創立，獲提名的條件有兩項：一是以非暴力反對不公正和壓迫的精神，促進自由與民主、真相與和解，在當代中國為推動法治和公民社會做出工作；二是在此過程中遭受不公正對待和逼害。「林昭自由獎」每年評選一人，頒發證書和獎金人民幣2.5萬元（約3萬港元）。如果本人無法親自領獎，獎項給予獲獎者家人。2020年的林昭自由獎得主為內地知名人權律師高智晟。高智晟在3年前失蹤，目前其身在美國的妻女未知其下落。

林昭是1949年後中國的記者和才女，1957年反右運動期間，林昭遭劃為「右派」，其後兩次入獄，曾經起草「中國自由青年戰鬥同盟」綱領，〈我們是無罪的〉、〈給北大校長陸平的信〉等文章，但1968年遭上海市高級法院判處死刑。1980年，內地才以林昭有「精神病」為由「平反」。

去年高智晟獲獎 至今仍失蹤

對華援助協會由流亡美國的傅希秋牧師於2002年創辦，最先的宗旨是為中國境內遭受逼害的教會發聲並提供幫助，是一個致力於在中國促進宗教自由和法治的國際非營利基督教人權組織，近年則拓展到包括涉新疆、涉香港等人權議題。