班禪學黨史 稱對國家未來充滿信心

【明報專訊】中共建黨百周年前夕，全國政協常委、中國佛協西藏分會會長班禪額爾德尼‧確吉傑布（圖）本月7至13日在上海參觀學習。他參觀中共一大、二大會址，嘉興南湖革命紀念館及「紅船」等重溫黨史。他表示，作為中國改革開放的前沿地，上海的發展充分體現中國特色社會主義制度的優越性，他對國家的未來充滿信心。
中新社報道，班禪曾前往井岡山、延安、西柏坡等地學習瞭解中共黨史。在中共建黨100周年之際到上海中共的「初心之地」，他深有感觸地說，「中國共產黨人不畏壓迫、不畏犧牲，一心為中國人民求解放，為中華民族謀復興，為全國各族人民謀幸福，一百年走來，一步一個腳印。」班禪說，這為有「慈悲為懷、普度眾生」理念和追求的佛教徒所仰慕。
2001年和2010年，班禪曾兩次參訪上海。班禪說，無論從事任何行業、信不信教，最重要的是心中有人民。只有國家強大、經濟繁榮、社會安定，人民才幸福。
「達賴認定班禪」失蹤26年
班禪喇嘛是藏傳佛教格魯派中僅次於達賴喇嘛的最高權威。1995年，第14世達賴喇嘛認定年僅6歲的根敦確吉尼瑪是第10世班禪的轉世靈童。但國務院依照藏傳佛教金瓶摯簽儀軌，認定確吉傑布為轉世靈童，他也被西藏流亡人士稱為「漢班禪」。根敦確吉尼瑪至今下落不明，外界稱他為「世界上年紀最小的政治犯」。