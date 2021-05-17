班禪學黨史 稱對國家未來充滿信心

中新社報道，班禪曾前往井岡山、延安、西柏坡等地學習瞭解中共黨史。在中共建黨100周年之際到上海中共的「初心之地」，他深有感觸地說，「中國共產黨人不畏壓迫、不畏犧牲，一心為中國人民求解放，為中華民族謀復興，為全國各族人民謀幸福，一百年走來，一步一個腳印。」班禪說，這為有「慈悲為懷、普度眾生」理念和追求的佛教徒所仰慕。

2001年和2010年，班禪曾兩次參訪上海。班禪說，無論從事任何行業、信不信教，最重要的是心中有人民。只有國家強大、經濟繁榮、社會安定，人民才幸福。

「達賴認定班禪」失蹤26年

班禪喇嘛是藏傳佛教格魯派中僅次於達賴喇嘛的最高權威。1995年，第14世達賴喇嘛認定年僅6歲的根敦確吉尼瑪是第10世班禪的轉世靈童。但國務院依照藏傳佛教金瓶摯簽儀軌，認定確吉傑布為轉世靈童，他也被西藏流亡人士稱為「漢班禪」。根敦確吉尼瑪至今下落不明，外界稱他為「世界上年紀最小的政治犯」。