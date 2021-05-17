遼寧安徽3本土確診 六安衛健委停職

五一假期自駕遊 母子染疫

澎湃新聞、央視新聞等報道，遼寧瀋陽新增個案是前天一名確診者83歲的母親。母子本月3日與其他家人共12人自駕去鮁魚圈旅遊，兩日後返瀋陽。六安新增個案均與此前影樓群組有關，其中32歲楊姓女子是一家兒童攝影藝術館工作人員，常去涉疫影樓；21歲張姓女子本月8日曾去涉疫影樓拍攝婚紗照。

鮁魚圈教育局昨下令要求民辦培訓學校或機構、幼稚園停止面授課，小學及初中一律封校停課，除高中三年級學生及教師在校封閉管理外，中學其餘年級均採取網上教學。全區所有私人診所關閉至另行通知。

醫生「擅接診發燒病人」被捕

六安市疫情防控應急處置指揮部通知，該市裕安區西市街道響鈴庵社區衛生服務站停業，吊銷其執業許可證，並將疫情期間擅自接診發燒病人、涉嫌非法行醫的歐姓醫生移交司法機關；要求六安世立醫院立即停業整頓；衛服站和醫院的涉事人員均暫停執業活動1年，對醫院法人代表依法調查等。此外，裕安區衛健委有關負責人立即停職及接受調查。

本月13日，六安一名到醫院就診患者做例行核酸檢測後確診，隨後營口、瀋陽等地均發現關聯確診個案，相關密切接觸者出現於北京、甘肅蘭州、湖北恩施等地。目前，遼寧和安徽分別均累計7宗本土確診，兩地無症狀感染分別累計8宗和7宗。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友對澎湃新聞表示，內地新出現疫情都是由境外輸入的人或物所致，從現有病例發病時間看，營口病例出現的時間比六安的更早；據現有流行病學傳播關係判斷，六安病例或由營口病例傳播所致。