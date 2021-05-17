雙北大學上遙距課 地級法院暫緩開庭

中央社等報道，位於台北的國立政治大學、國立台北大學等均於今天起實施全面遙距教學；各校園亦一律謝絕校外訪客，圖書館閉館，包括校慶、運動會、畢業典禮等活動取消或改為線上直播。國立台灣大學前天起採取校園門禁管制，各館舍落實量體溫、實名制，體育館暫停開放。

雙北兩市昨宣布，高三和初中三年級生可上遙距課，學校老師可按需求，異地上課或線上授課。中小學其他年級停課，仍將視疫情變化再調整。

司法院、台北地方法院已全面消毒。司法院前天並宣布，當天起至下周五，雙北地區各級法院，除如被告在押、宣示判決等有時效要求，涉強制處分、證據保全等緊急或必要案件，仍應開庭外，原則上暫緩開庭，也暫緩舉辦有院外人員參與的業務或活動。

公僕彈性上班 商場調整營業時間

為減少通勤相互感染風險，行政院人事行政總處通知，該地區公務員下周五前彈性上下班。此外，聯合新聞網報道，台灣大型商場「環球購物中心」全台七店今起至本月28日，每日營業時間從原來上午10時30分至晚上10時，縮短為上午11時30分至晚上8時，成全台首家調整營業時間商場。

（抗疫新階段）