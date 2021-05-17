蘇貞昌召防疫會議 助重要產業「分流分艙」

中央社報道，據行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌昨邀科技部、交通部、勞動部、衛生福利部、疾病管制署等首長開會，盤點和討論各生產端及重要產業所需要的防疫措施與資源，提出各部門應就各產業特性，與中央流行疫情指揮中心合作，為產業訂立防疫指引以及通報的標準作業程序。

蘇貞昌表示，針對各產業所需的防疫資源，從生產製造、配送運輸到進出口的各節點，各部門應主動協助，預先做好分流分艙、分班分組、彈性上班、異地辦公、視像會議等準備與演練。同時，各部門要迅速盤整各產業在軟、硬件方面對政府資源之需求，並提出解決方案。

在該會議前，蘇貞昌還召開財經首長會議，要求各部門持續密切掌握市場相關變化及趨勢，就金融機構正常運作、股匯市場秩序穩定、民生物資充足供應等採取必要措施，並即時對外公布正確資訊。

「白狼」促接受大陸國藥疫苗

facebook帳號「張安樂粉絲團」專頁發布新聞稿稱，內地多次表示贈送新冠疫苗給台灣人民，都被民進黨當局三番兩次地回絕，導致如此疫情爆發。現在，大陸為了維護台灣人民生命的安全，不計前嫌，仍然願意贈送經世衛認證的國藥北京疫苗給台灣人民，希望民進黨這次要迷途知返。

（抗疫新階段）