台增207確診 雙北醫院病牀告急 專家：資源留給重症者 輕症者先留家

綜合報道

雙北佔九成確診個案

據中央社報道，新增本土確診個案從地區上看，新北市最多，有97宗，其次是台北89宗；宜蘭及新竹各3宗，桃園及基隆各2宗，台中1宗，彰化縣9宗。確診者年齡介乎5歲至80多歲，其中40至59歲居多。

感染源頭方面，有105宗個案與台北萬華區茶藝館群聚有關，44宗曾在萬華區活動，與獅子會相關5宗、宜蘭遊藝場相關3宗，南部進香團相關1宗；另感染源頭未明個案48宗。指揮中心指揮官陳時中承認疫情調查人員吃緊，尤其在雙北（新北、台北）地區，正研究以行政協助增加人力。

雙北地區醫院病牀亦出現緊張。衛生福利部次長石崇良昨表示，全台負壓隔離病房共658張病牀，現在空牀數為297張，台北空牀餘51張；172家醫院專責病房病牀共2400張，目前可用1165張，雙北約209張。

台北擬撥兩醫院 專收治確診者

石崇良建議優先讓有症狀者就醫，無症狀者可前往社區快篩站做檢測，另一方面雙北隨時啟動專責醫院，專門收治確診個案，計劃台北協調出兩家專責醫院。疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫生陳婉青表示，多數感染者症狀輕微，休養後可自行康復，為將醫療資源留給重症患者，呼籲輕症者先留在家中，等候公衛人員通知。

指揮中心專家咨詢小組召集人張上淳表示，由於疫情進入社區流行階段，為確保醫療院所應對疫情及保全醫療資源，即日起全台醫療機構實施4大醫療應變策略。有關措施包括門診營運降載，依病人治療之急迫性需求等，評估決定提供或延遲診療，可延遲診療之醫療暫緩。其次，他表示須加強社區監測通報採檢，病人於入院前一律篩檢，採檢後至入院前待在家中，避免外出；緊急需住院者，於入住病房前一律採檢。倘若無法排除病人為已遭感染的可能，應持續監測健康狀况；住院期間若出現相關症狀或醫生懷疑時做檢測；加強員工健康監測，定期針對高風險單位醫療照護相關工作人員採檢；以及暫停國際醫療。

國立台灣大學醫學院附設醫院昨已發布公告指，未來兩周是關鍵，「強烈建議」預約了門診的民眾，兩周內延後就醫，要留出人力及病牀予新冠確診者。台大醫院在疫情「重災區」萬華區附近，近日前往該院檢測民眾激增。

萬華快篩站現人潮 民眾凌晨排隊

另據聯合新聞網報道，萬華區快篩站昨繼續出現檢測人潮。在該區剝皮寮站點，有民眾從前晚凌晨開始排隊。醫護人員表示，該站點每天分配到150到200個快篩試劑，昨上午8時開始派籌，不到10時就派完。

（抗疫新階段）

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