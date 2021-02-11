台飈180本土確診 雙北第三級警戒 頒口罩令限聚令等措施 萬華區檢測10%陽性

中央社報道，行政院和中央流行疫情指揮中心昨日上午聯合舉行記者會，宣布即日起至28日台北、新北防疫警戒升至三級，公布九大防疫指引，包括民眾外出須全程佩戴口罩，室內5人、室外10人「限聚令」，交通站點每小時消毒一次等措施（見表）。陳時中說，台北及新北陸續出現源頭不明個案及群聚感染，一些重點區域如新北、萬華區篩檢陽性率達3%到10%不等，有相當風險，必須有社區防疫概念，提升警戒等級才能控制疫情。

總統副總統減公開活動

180宗確診個案涉及68男112女，年齡介乎未滿5歲至80多歲。其中有43宗與台北萬華茶藝館相關、4宗與新北獅子會相關、1宗與宜蘭遊藝場相關。本波疫情以來，萬華茶藝館群組累計確診66宗，新北獅子會29宗，宜蘭遊藝場10宗，共計105宗。除前日新北獅子會群組令高雄出現一宗確診外，陳時中證實台南亦有人感染，將列入明天公布的個案。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前確診個案中12人嚴重肺炎或呼吸衰竭，有6人在深切治療部、4人使用呼吸器、1人使用葉克膜。

全台防疫措施則包括關閉休閒娛樂場所、禁止進香團與遶境宗教祭祀活動，全台中小學停止對外開放等，指揮中心呼籲市民盡量減少不必要的移動，避免在二、三級區域互相流動，用餐盡量外賣。各縣市也紛紛祭出應變措施，13縣市宣布進入「準三級防疫」，包括桃園、新竹、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東。基隆則宣布採「等同第三級」防疫措施，台中、澎湖維持二級。

台灣總統府此前有員工家人接觸確診者，亦因應加強防疫。總統府發言人張惇涵昨日下午說明，總統、副總統將減少非必要的接見及公開行程，居住於非雙北的二級警戒區員工，將視必要性採取彈性上班制。總統府、國安會採取分區辦公、動線分流，阻絕人員流動，控管接觸風險。離島如連江、金門、澎湖陸續發出「禁台令」，公務赴台出差未經批准一律暫停；南投與嘉義縣則發出「雙北禁令」，要求公務員盡量避免前往雙北。

陳時中：封城屬第四級警戒

台灣此前被譽為「防疫模範生」，本土確診不到100宗，但在過去一周激增2倍至344宗。因應疫情升溫，外界亦關心台灣是否會「封城」，陳時中表示，封城是第四級警戒人流管制的一環，目前標準是連續7天每天平均新增100宗確診以上，目前難以預估這波疫情何時到達高峰，「事件才剛剛發生2到3天」。

（綜合報道）

（抗疫新階段）