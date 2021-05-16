龍捲風襲蘇州武漢 12死數百傷 氣象台發江蘇湖北強對流天氣預警

房屋倒塌 供電中斷

綜合中新社、人民網消息，前晚7時前後，江蘇蘇州市吳江區盛澤鎮部分地區亦突遭龍捲風襲擊，初步研判為EF3級龍捲風，風速每秒62至74米，中心最大風力17級。據當時在附近廠裏工作的親歷者回憶，龍捲風來襲最嚴重時有約10分鐘。當時她正準備往外走，卻看着天花板一塊塊往下掉，就躲在機器下面 ，幾個工廠工人受傷。當局通報稱，截至昨日凌晨5時，排查搜救結束。事件共造成4人死亡、19人輕傷、130人輕微傷，多處房屋倒塌；目前當地部分斷電區域供電已恢復，現場秩序基本恢復穩定。

除蘇州外，湖北廣播電視台官方微博「長江雲」消息，前晚8時39分，武漢市蔡甸區奓山片區、武漢經開區軍山片區突發EF2級龍捲風，風速每秒50至61米，部分村灣房屋受損，大量樹木折斷、部分工棚倒塌。中新社報道，昨日凌晨3時許，在蔡甸區土桐公路沿線，隨處可見吹倒的工棚和散落的門窗、鋼板，路邊不少粗壯的大樹或被攔腰折斷或被連根拔起，多根電線杆斷裂。

湖北省應急廳昨要求各地應急部門加強氣象研判，強化預警；加強極端天氣情况下風險隱患排查，特別是立即停止戶外作業；做好救治傷者和安置災民工作；加強應急值守和應急準備工作，做好救援力量前置。