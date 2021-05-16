降落黑色9分鐘 時速2萬公里降0

中新社報道，「天問一號」整個降落過程大致分為進入、減速、軟着陸3步。中國航天科技集團五院總體設計部火星探測器總體主任設計師王闖指出，「天問一號」在進入火星大氣層後首先藉助大氣，實行氣動減速，克服高溫和姿態偏差；之後下降速度也減約90%。王闖稱，其後「天問一號」打開降落傘減速，當速度降至每秒100米時，透過反推引擎減速，由大氣減速階段進入動力減速階段。在距離火星表面100米時，「天問一號」進入懸停階段，完成避障和緩速下降後，着陸巡視器在緩衝機構的保護下，抵達火星表面。

環境複雜通訊延時 靠天問自主

雖然此前中國已有月表着陸經驗，但火星着陸更加艱難。一方面因火星表面存在大氣，環境比月球更複雜；另一方面由於火星離地球距離遙遠，通訊時延單程達20分鐘左右，地球科學家們無法做任何處置，只能靠「天問一號」自主完成這「黑色9分鐘」。

此前着陸巡視器與環繞器分離的降軌、分離、升軌3步，可謂步步驚心。降軌偏差過大，會影響着陸巡視器進入大氣時進入角、經緯度等參數；遇到此情况地面可終止分離流程。分離有問題，探測器能自主判斷取消分離，繼續攜帶着陸巡視器飛行，等待機會；分離成功，但環繞器升軌近火點高度不夠，會有墜毁風險，探測器具備軌控故障自主處理能力，保證升軌過程可靠執行。