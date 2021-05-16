天問一號登陸火星 中國成繼美第二國 火星車「祝融號」出動探索 美俄祝賀

降火星北半球烏托邦平原

新華社報道，科研團隊是根據火星車「祝融號」發回遙測信號，確認「天問一號」着陸成功。昨日凌晨1時許，「天問一號」探測器在停泊軌道實行降軌，機動至火星進入軌道。4時許，着陸巡視器與環繞器分離，歷經約3小時飛行後，進入火星大氣，經過約9分鐘的減速、懸停避障和緩衝，成功軟着陸。兩器分離約30分鐘後，環繞器升軌，返回停泊軌道，為着陸巡視器提供中繼通訊。

直徑約3300公里的烏托邦平原（Utopia Planitia）位於火星北半球，是這個紅色星球上最大的平原，中通社報道，這裏地勢平坦，隕石坑較少，地質年齡較輕，地殼較薄，有利於着陸和後續的科學探測。科學家認為，在遠古火星，烏托邦平原很可能是海洋覆蓋的地區，「天問一號」着陸地點就位於遠古海洋與陸地交界處。1972年美國「海盜二號」也在該地區着陸，2016年NASA宣布在烏托邦平原發現一個巨大的地下冰體。

計劃完成五大科學目標

目前，「天問一號」已在太空運行295天，距離地球約3.2億公里。後續「祝融號」將依次開展對着陸點全局成像、自檢、駛離着陸平台並開展巡視探測。中國航天局透露，「天問一號」共有13種有效載荷（負荷物），計劃完成五大科學目標，包括繪製火星形態和地質結構圖、調查火星表面的土壤特徵和水冰分佈、分析火星表面的物質組成、測量電離層和火星地表氣候及環境特徵、探索火星的物理場（電磁場、引力場）和內部結構。

「天問一號」任務2016年正式批覆立項，計劃透過一次任務實現火星環繞、着陸和巡視，對火星全球、綜合地環繞探測，在火星表面開展區域巡視探測。探測器去年7月23日從海南文昌升空，在地火轉移階段完成了1次深空機動和4次中途修正，今年2月10日成功實現火星捕獲，進入大橢圓環火軌道，成為中國第一顆人造火星衛星。2月24日，探測器進入火星停泊軌道，開展為期約3個月的環繞探測，為順利着陸奠定基礎。

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