維族人權團體研究稱 新疆逾600宗教人士被拘

304人入獄 96%被囚5年以上

英國廣播公司（BBC）中文網報道，維吾爾人權項目以法庭文件、家屬證辭及公開和私人數據庫的傳媒報道，總共追蹤1046名被拘留的穆斯林神職人員，絕大多數是維族人，但在許多情况下無法獲得證據。在可確認的630宗案件中，至少304名神職人員似乎被送進監獄。法庭文件或證辭顯示，96%的人被判5年以上監禁，26%刑期達20年以上，包括14個終身監禁。

指再教育營學員被轉送監獄

另外，中國稱「職業技能教育培訓中心」（「再教育營」）所有學員已畢業離開，但人權組織指出，很多人只是被轉移到正式監獄。2017年和2018年，新疆監禁率突增，至少有23萬人入獄，比前幾年多約20萬人。根據中國政府的數據，2017年新疆逮捕的罪犯佔全國總數的21%，而該地區人口約佔全國的1.5%。

中國政府發言人回應BBC稱，新疆享有前所未有的宗教信仰自由，新疆的「去極端化」有效遏制了宗教極端主義的蔓延，為全球「去激進化」作出重要貢獻。