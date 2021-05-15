美貿易代表促訂新法 阻華反競爭威脅

稱現有法律舊 未能應對新問題

路透社報道，戴琪指出，美國現有的貿易法律工具旨在保護已經受到非法價格傾銷、補貼或其他不公平競爭損害的美國產業和企業，很多貿易法律都有將近五六十年歷史，「我真的希望加強我們所擁有的貿易工具，來解決今天所面臨的問題」。

指華產能大 現有法律難保美鋼企

戴琪續稱，過往保守的貿易法難以防止美國鋼鐵行業受到損害，中國在過去20年中建立了大量產能，中國的產業計劃表明準備在其他產業採取同樣的做法。報道指出，戴琪此番講話進一步說明，她希望找到應對中國大規模補貼和國家驅動的經濟體系問題的工具，如果她的想法得以實施，這可能會為未來新關稅奠定基礎，以保護更多美國產業或被用作談判的籌碼。

戴琪還重申，美國拜登政府對中國貿易和侵犯人權議題採取強硬立場，她強調：「我們歡迎公平競爭，但如果中國無法或將不遵守國際規則和規範，我們必須使競爭環境公平。」

美中貿易委會：美對華出口激增1400億

美中貿易全國委員會（USCBC）日前發布的「美國對華出口報告」顯示，2020年美國對華商品出口激增185億美元（約1436億港元），在2019年創下自2012年以來新低的情况下，同比增長近18%。報告表示，在近兩年中美貿易緊張局勢對美國消費者和企業造成負面影響後，市場的開放和中國為兌現第一階段經貿協議採購承諾而實行的關稅排除，刺激了美國的出口。農業產品、半導體以及石油和天然氣產品的巨大出貨量促成美國對華出口的激增。與此同時，2020年美國對世界其他地區的貨物出口下降了約15%。

USCBC會長艾倫（Craig Allen）說：「這些出口為美國企業和家庭提供的支持是現在最重要的。但最終促進貿易和為美國創造更多就業機會的最佳補救措施是中美雙方都永久取消關稅，關稅排除只是暫時的解決方案。」