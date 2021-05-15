北京聞風：疫下措施保就業 高校畢業生衝刺 ／文：鍾鳴九

教育部數據顯示，2021屆內地普通高校畢業生達909萬，同比增35萬，創歷史新高。儘管今年以來中國經濟持續穩定復蘇，但疫情對就業深層影響仍持續，為此官方也決定將部分減負穩崗擴就業政策期限延長到今年底。

國企傾向招聘應屆畢業生

分析人士指出，能有效帶來新增就業的中小微企業尚未完全從疫情陰霾中走出；部分行業正處於去產能、去庫存的經濟結構調整期，導致人力需求下降；這些都影響高校畢業生就業。與此同時，在產業升級引領高質量發展的背景下，一些生產製造、高端技術行業卻存在「用工荒」的問題。

筆者獲悉，政府應對舉措將着重於以下幾方面：首先，受疫情持續影響的行業企業將獲得更大力度的金融支持，吸納重點群體就業的企業還將獲得稅收減免和社會保險補貼。其次，國企、事業單位的招聘將向應屆畢業生傾斜，部分公務員招錄提前2個月舉行。面向粵港澳大灣區、京津冀、長三角等區域的專場招聘會也會持續進行。

筆者日前曾在北京海澱區走訪一場由中聯辦主辦的澳門大學生就業招聘會，一位即將從北京某校畢業的澳門學生稱，通過專場招聘會他已成功獲中銀澳門分行聘用。而南光集團等駐澳中企和華為等，在該招聘會提供400餘職位，有288名澳門學生與企業達成就業或實習意向。

值得注意的是，隨着中國經濟結構調整，一些新領域創造出新的就業機會。發改委等多部門此前發出文件稱，將支持包括短片、互聯網醫療在內的15種新業態新模式發展。實際上，物聯網、電子競技等新技能人才在內地十分緊缺，集成芯片等尖端領域人才更是稀缺。

「就業促進周」下周全國舉行

面對「危」「機」並存的就業市場，高校畢業生正變得更加靈活主動，並率先投身直播銷售、遊戲主播等以往鮮被提及和認可的新興行業，他們的薪酬並不低於傳統行業。對此，官方也將於近期制定對應的權益保障政策，包括制定靈活就業人員參加城鄉居民基本養老保險的「兜底措施」、放開其在就業地參加社保的戶籍限制等。

5月、6月被視為畢業生就業「衝刺季」，相關就業政策將集中於這時段推出。據了解，「2021屆高校畢業生就業促進周」系列活動，就將於下周在全國範圍內展開。