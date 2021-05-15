安徽遼寧17宗確診 拉響疫情警報

安徽疫情和遼寧有關聯

央視報道，安徽省疫情防控應急綜合指揮辦公室昨晚召開新聞發布會，通報最新疫情，六安和合肥的5宗確診均有關聯性，其中包括來自江蘇的某集團兩名女員工和當地兩名女受培訓者。六安市衛健委昨晚表示，已對六安市3區作全員檢測，一共需要檢測60多萬人次。從前晚9時開始到昨晚8時，已經採樣42萬人次，出結果75000多人，驗出9人陽性。目前六安共3個確診病例和7名無症狀感染者。

另外，新華社報道，遼寧省新增兩宗本土確診病例和3名無症狀感染者，均發生在營口市。5人同為金色童年攝影基地員工，他們在前晚集中隔離醫學觀察並作核酸檢測，昨日核酸檢測結果呈陽性。目前營口有9區被列為中風險地區。內地媒體梳理發現，安徽六安其中一名確診者，也與遼寧營口的確診者有關聯。

昨日，國家衛健委已派出專家組前往安徽，指導防控工作。界面新聞報道，安徽當局提醒廣大公眾尤其是省內民眾，近期非必要勿前往六安和合肥的中風險地區。如確需前往，請務必做好個人防護。目前六安市有兩處地方被列為疫情中風險地區，合肥肥西縣亦有一處地方列為中風險地區。

康泰生物：滅活疫苗獲批緊急使用

康泰生物昨晚發公告稱，近日收到國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班通知，公司研發的新冠病毒滅活疫苗已獲國家藥品監督管理局同意緊急使用。

目前中國有6款疫苗可緊急使用，包括4款滅活疫苗。