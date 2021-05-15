台總統府員工成密切接觸者 68人休假 全面消毒 北部疫情南下 茶藝館群組再增16人

陳時中：暫不升三級警戒

台灣確診數字再創單日新高，中央社引述陳時中表示，其中有16宗與台北萬華茶藝館（此前稱茶室）及其周邊有關、5宗與新北獅子會群聚有關、1宗與宜蘭遊藝場相關，7宗源頭未明。他坦言「有幾把火燒得非常旺」，不過都是在可預期的情况，目前最重要就是把可能染疫者盡快找出來，希望當地醫療機構積極檢測；又表示由於足迹上仍有疑慮待調查，暫不打算升至第三級防疫警戒。按指揮中心資料，第三級警戒條件為單周出現3件以上社區群聚，或一天確診10名以上感染源不明的本土案例。台北市政府昨日在萬華區設立4個快篩站，並到艋舺公園訪查105人，其中4人有上呼吸道症狀，送至醫院篩檢。

新北獅會成員傳染高雄女兒

疫情亦威脅台灣總統府。聯合報報道，有府內員工昨日報稱，其兩名家人曾在上周四（6日）與獅子會染疫者用餐，該員工周日（9日）則曾與這兩名家族成員餐敘，即日請假居家隔離。近日與該員工接觸過的68名總統府員工亦被安排休假，府內進行全面消毒。總統府發言人張惇涵表示，總統、副總統並沒有與該員工有接觸史，目前健康良好。

高雄昨日首度出現獅子會群聚案的確診病例，患者為確診者的女兒，其父親證實確診後接受疫調時稱，「女兒在國外」，令女兒避過檢疫。後女兒得知父親確診自行到醫院採檢，才確認陽性，其間她曾搭乘台鐵及捷運，245人需要採檢。指揮中心稱將對確診父親研究開罰。澎湖昨日據報有分屬不同旅遊團、來自台灣各地的5名遊客曾與確診者接觸，其中一人與高雄個案是同一健身中心會員，澎湖縣衛生局緊急尋人，目前5名遊客皆已住進防疫旅館，採檢結果4人陰性，1人不確定。

台北桃園基隆「八大場所」停業

台北、桃園、基隆市政府昨日先後宣布，自周六（15日）起全市八大特殊娛樂場所暫停營業。台北市政府昨日下午召開疫情記者會，市長柯文哲宣布八大行業、網吧、電子遊戲業、公有場館15日起停業，包括舞廳舞場、酒家酒吧、各種咖啡茶室、視聽歌唱、夜店、桑拿等，也包括因萬華群聚案暫停的172家清茶館飲酒店。原本措施午夜生效，但因業者反映需要準備時間，後改為今日上午8時起執行。台灣行政院長蘇貞昌昨日表示，台灣口罩庫存8億個、即食麵日產能約12萬箱、台酒酒精庫存57萬瓶，民生物資供應穩定，呼籲民眾勿搶買囤貨徒增群聚風險。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676