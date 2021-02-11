台再增13確診 獅會群組現1傳19 台北萬華172「茶室飲酒店」停業3日

東森新聞報道，台灣昨日再新增13宗是本地個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增的本地個案中，有9宗和新北獅子會群組有關，3宗和萬華茶室有關，另1宗本地感染源頭不明。不過他表示，該案例基本上是在萬華地區活動，可能和萬華茶室群組有關。

1源頭不明 疑與茶室群組相關

台衛福部常務次長石崇良證實，確診的前獅子會長和萬華茶室女子有過接觸，還爆出台北內湖某棟大樓有員工確診，由於附近有科技公司和電視台，引起民眾憂心。而昨日桃園有小學也傳出有學童確診，其父疑為獅子會成員，另一間桃園幼稚園也有家長確診，面臨停課。

調查指，新北獅子會前會長至今已1人傳19人。該獅子會群組和宜蘭羅東遊藝場的病毒基因定序結果昨日出爐，結果與華航諾富特群組病毒株相同。衛福部認為3案可能有同樣傳染鏈，而且都和諾富特案中英國變種病毒相同。

台北市萬華區有茶室員工確診，副市長黃珊珊昨前往萬華警分局表示，針對萬華區管理的172家茶室兼「飲酒店」，即日起停業3日清潔消毒。新北市長侯友宜則宣布，今天上午10時起全新北大消毒，呼籲民眾同步消毒家戶常接觸的地方，全面遏止病毒蔓延。

苗栗停辦龍舟賽 數大學遙距課

中央社報道，台內政部亦要求軍方暫停替代役入伍，同時呼籲宗教團體暫停大型宗教活動。苗栗縣竹南鎮公所昨日亦宣布，以防疫優先，停辦今年的端午節龍舟錦標賽。宜蘭縣縣長林姿妙宣布，縣轄16處風景區即日起關閉至6月8日，卡拉OK、桑拿等13種八大行業營業場所同步暫停營業至6月8日。

而繼陽明交通大學宣布全校課程實施遠距教學，台灣師範大學和國立宜蘭大學也發出公告，呼籲「所有課程盡可能實施彈性遠距教學」。中國文化大學也宣布，校外人士須網路實名登記才能入校，進入樓館一律量體溫和戴口罩，且要求全校教師做好遠距教學的準備。

（抗疫新階段）