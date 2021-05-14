華學者：美「身弱」 應趁機解決台問題

稱美敵人「愈來愈多」 華「佔上風」

觀察者網報道，張文木指出，中國現在面臨的形勢很像1950年代，即中俄關係密切，共同反對美國霸權，但從今天的大國力量對比來說，中國佔據上風，「50年代美國是最厲害的，它都沒贏」。他說，美國在全球擴張利益，把其國力拉伸到難以收縮的地步，而其不斷擴大勢力半徑導致敵人愈來愈多，「真正的戰略應該是，敵人愈打愈少，朋友愈打愈多」。

根據張文木的分析，目前中國北方局勢與1950年代非常相似，中俄伙伴關係密切穩定，不同的是當年蘇聯是老大哥，如今中國佔主動；西部邊境有中國、伊朗和俄羅斯穩定的「鐵三角」關係，「將美國圍在中間，讓它在阿富汗站不住腳，只能撤走，也就無法影響新疆的穩定」；南部邊境與印度的摩擦因地形、補給線等問題很難爆發戰爭，中印之間主要是打政治仗；在東部，受朝鮮核試驗的威懾，日本南下冒進有心無力，東南亞的菲律賓等國與中國的關係正在改善。

張文木表示，中國東部從大連到深圳的邊界安全線現在應該往前推到台灣花蓮，「花蓮就是咱們家的」。他說，中共建政後每次要解決台灣問題時都因形勢變化而耽誤，現在各種條件都愈來愈成熟。