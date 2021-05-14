成都中學生校內墮斃 事隔3日公布閉路電視

閉路顯示學生持刀割手腕

林母曾稱，她看到的閉路電視並無事發前後一個多小時的片段。中新社報道，警方回應指出，因相關監控是涉案（事）證據，公安機關第一時間調取封存，所以家屬向學校申請查看，未能在當晚看到，翌日林父、親友及律師3人到公安機關查看了全部監控錄影。內地傳媒「川觀新聞」到事發中學調查，發現學生墮樓的位置屬閉路電視的「盲點」。

中通社報道，閉路電視顯示，林墮樓前曾用刀割自己左手手腕致出血。有警員透露，警方從書面證據發現林在感情方面有波動，但出於對當事人的尊重和保護，避免家屬、相關同學受到二次傷害，沒有對外公開，不過林的家屬知悉整個調查過程，也對公安的調查結果沒有異議。

針對「為何事發2個小時才通知家長」的質疑，該校安全中心主任米平表示，校方報案後，組織班主任辨認學生身分，但因死者頭部受傷嚴重導致辨認困難，事發後超過一個小時才確認林的身分，其班主任在辨認時受到很大驚嚇，處於情緒失控。

網傳消息稱「學校化學老師為留學名額實施迫害」，警方指出，這純屬謠言，網傳的老師姓名實際上是該校一名語文老師的姓名，且該語文老師的孩子在讀高三，不存在與就讀高二的林一起競爭出國留學名額的事情。