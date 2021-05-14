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2021年5月14日星期五
中國要聞
華游說杯葛 新疆人權會議50國出席 英美德促允聯國專員不受限訪疆 中方斥鬧劇
美宗教自由報告：中國將新疆變「露天監獄」
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超市現搶購潮 經濟部：不缺貨
安徽增一宗本土確診
國家疾控局昨掛牌 制定傳染病防控政策
北京‧開齋節
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【明報專訊】中國與美歐國家爭執新疆問題之際，昨日（13日）在北京，大批穆斯林民眾前往牛街參加開齋節。
（法新社）
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華游說杯葛 新疆人權會議50國出席 英美德促允聯國專員不受限訪疆 中方斥鬧劇
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